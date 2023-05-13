تأجيل معرض الزهور حتى الأسبوع الأخير من مايو

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تأجيل معرض زهور الربيع في نسخته الـ90 والتي كانت من مفترض أن تنطلق اليوم الأحد، بمكانه الجديد بالمتحف الزراعي بالدقي، وسط ترقب كبير من المواطنين من محبي الزهور واقتناء النباتات، حيث يحمل المعرض العام الحالي شعار "100 مليون شجرة".

ومن المفترض أن تنطلق النسخة الـ 90 للمعرض في الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، ولم يتم الاستقرار على اليوم بشكل محدد، وذلك لحين عودة وزير الزراعة السيد القصير، من العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد مشاركته في مؤتمر المناخ ومن المفترض أن يعود إلى القاهرة اليوم، كما طلب العارضون مهلة بعض الأيام للاستعداد لعرض منتجاتهم في المعرض.

ويشهد معرض الزهور إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين في كل عام على مدار شهر كامل وهي مدة إقامته، في مكانه القديم بحديقة الأورمان بالجيزة حيث يضم المعرض مجموعة من النباتات المختلفة وشتلات الأشجار والزهور التي يندر تواجدها، وتقتصر فقط على بعض المشاتل في المحافظات لذا فإنها تعتبر فرصة قيمة لمحبي الزهور والنباتات لإيجاد متطلباتهم منها.

كما لا يقتصر فقط معرض الزهور على عرض النباتات والشتلات والزهور بل يضم عدة أقسام مهمة منها الأسمدة والمنتجات الأخرى، كالعسل والتمور والأعشاب والمكسرات وزيت الزيتون وغيرها من المنتجات الزراعية الأخرى.