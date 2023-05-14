الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شعبة الأجهزة الكهربائية: إخفاء السلع للتلاعب بأسعارها مخالفة لميثاق الشرف من التجار

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

أكد جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن التاجر الذي يخفي السلع والأجهزة الكهربائية للتلاعب بأسعارها يخالف ميثاق الشرف، موضحا أن هناك زيادة عالمية في الأسعار يقر بها الجميع وبناء عليه التجار بدأوا في رفع أسعار السلع.

وأضاف جورج زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن التجار رفعوا أسعار الأجهزة الكهربائية لأن مصاريفها ارتفعت، إضافة إلى أنه كانت هناك منافسة ذاتية بين التجار، الآن توجد مولات وأماكن وشركات كبيرة تدخل المنافسة.

وتابع: “الفترة اللي فاتت مع تعليق البضائع كان في ضعف في تدفق البضائع للسوق والشركات تعطي كميات محدودة وبالتالي التاجر بيعلي الأسعار عشان يقدر يواكب المتطلبات”، لافتا إلى ظهور فئة غريبة من التجار بدأت تأخذ الأجهزة وتخفيها ثم تعود وتعرضها بسعر أكبر.

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