الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الاحد 14 مايو 2023

مواد البناء
مواد البناء

ينال موضوع البحث عن أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد اهتمام العاملين في قطاع العقارات والمتعاملين مع الموزعين لمواد البناء بعد الحصول عليها من المصانع وأماكن التصنيع.
 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14 مايو 2023
 

في هذا التقرير تجدون آخر أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت اليوم الاحد 14 مايو 2023 وعدد من المواد الأخرى.
 

أسعار الحديد اليوم 

سعر حديد عز 40,000 جنيه 
سعر حديد المصريين 39,800 جنيه
سعر حديد بشاي 39,800 جنيه
سعر حديد العتال 39,500 جنيه
سعر حديد عطية 39,400 جنيه
سعر حديد سرحان 39,500 جنيه 
سعر حديد المراكبي 39,500 جنيه 
سعر حديد الكومي 39,600 جنيه 
سعر حديد المعادي 39,700 جنيه 
سعر حديد العشري 39,500 جنيه
سعر حديد بيانكو 39,000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 39,500 جنيه
سعر حديد الجارحي 38,760 جنيه

 

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أسعار الأسمنت اليوم 
 

أسمنت المسلح 1960 جنيها. 
أسمنت النصر 1940 جنيها. 
أسمنت الممتاز 1960 جنيها. 
أسمنت التعمير 1870 جنيها. 
أسمنت المنيا 1890 جنيها.
أسمنت المصريين 1770 جنيها. 
أسمنت الصعيد 1800 جنيه.
أسمنت أسيوط 1800 جنيه .
أسمنت النهضة 1820 جنيها.
أسمنت وادي النيل 1860 جنيها.
أسمنت المخصوص 1960 جنيها.
أسمنت سيناء 42.5 1870 جنيها.
أسمنت السهم 1840 جنيها.
أسمنت المعلم 1860 جنيها.
أسمنت حلوان 2000 جنيه. 
أسمنت السويدي 2000 جنيه.
أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2020 جنيها.
أسمنت العامرية عادة 2020 جنيها. 
أسمنت تايتان 2020 جنيها.
أسمنت الدلتا 1850 جنيها. 
أسمنت المصري 1840 جنيها.
أسمنت المهندس 1900 جنيه. 
أسمنت السد العالي 1780 جنيها. 
الأسمنت الأبيض العادة 3300 جنيه. 
أسمنت سوبر سيناء 3150 جنيها.
أسمنت سوبر رويال 3150 جنيها.
أسمنت رويال العادة 3150 جنيها.
أسمنت الواحة الأبيض 3200 جنيه.
 

أسعار الطوب اليوم 

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 900 جنيه. 

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×12 سم ألف طوبة 1500 جنيه.

 طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2200 جنيه.
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم ألف طوبة 1400 جنيه. 

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 5800 جنيه.

 طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 8000 جنيه.

طوب رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2760 جنيها.
 

طوب خرساني خفيف (كثافة 550 كجم) 60×20×20 سم متر مكعب 1368 جنيه.

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