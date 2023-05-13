السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار البترول والنفط العالمية.. وخام برنت يسجل 74.17 دولار

ارشيفية
ارشيفية

تراجعت أسعار البترول والنفط العالمية، 70 دولاراً للبرميل، لتسجل الأسعار هبوطاً للأسبوع الرابع على التوالي مع استمرار مخاوف الأسواق بشأن معدلات نمو الطلب.

تراجع أسعار البترول والنفط العالمية.. وخام برنت يسجل 74.17 دولار 

فقد سجلت أسعار خام برنت 74.17 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.04 دولار،حيث تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% في نهاية التعاملات.

على مدار الأسبوع، تعرض النفط لضغوط من السوق المادية المباشرة التي أظهرت علامات ضعف وسط هوامش منخفضة على نشاط التكرير وتباطؤ الشراء في بعض المناطق.

أظهر أكبر اقتصادين في العالم علامات إضافية على التباطؤ، مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية وتراجع الانتعاش في الصين، واستثمر مديرو الصناديق النقدية في رهانات هبوطية على خام برنت، مما أدى إلى تدهور صافي المراكز الشرائية إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر.

وفي سياق منفصل استضاف الاتحاد الأوروبي وسفارة السويد، الفعالية الأوروبية المصرية لربط الطاقة للتركيز على ربط الطاقة بين أوروبا ومصر، بدأت الفعالية بكلمات ترحيب ألقاها سفير السويد في مصر هوكان إيمسجورد، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان بيرجر، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تلتها رسالة فيديو من سعادة الوزيرة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وأعقب ذلك حلقة نقاشية مع صناع السياسات الأوروبيين والمصريين وممثلي مجتمع الأعمال، بمن في ذلك السيدة جلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في لكسمبورج. وركزت حلقات النقاش على السياسات والأولويات والآليات المالية لدعم تحول الطاقة وربط أوروبا ومصر في هذا المجال.

وقال سفير السويد لدى مصر، إن الطلب على الطاقة المستدامة في أوروبا يتزايد، ومصر في مركز جيد يؤهلها لتزويد أوروبا بهذه الطاقة، وبذلك يتراءى لنا الطريق للمستقبل بوضوح، وهو الربط بين أوروبا ومصر، وهو ما سيفيد مصر وأوروبا اقتصاديا على حد سواء، بل سيفيد المناخ أيضاً، حيث يمكن استخدام الطاقة بفاعلية واستدامة أكبر.

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