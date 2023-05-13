السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض أسعار الأعلاف.. ودخول شحنات جديدة لتغطية احتياجات السوق

الأعلاف
الأعلاف

كشف ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، عن أن أسعار الأعلاف تتراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا تؤثر بنسبة ٧٥٪ على أسعار الدواجن.
وأوضح «الزينى»، لـ«الدستور»، أن سعر الذرة الصفراء تراجع من ١٩ ألف جنيه إلى ١٦ ألف جنيه، وتراجع سعر فول الصويا من ٤٢ ألف جنيه إلى ٣٩ ألف جنيه، خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى على أسعار الدواجن وبيض المائدة.
وتابع: «وزارة التموين، ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية، استوردت ١٢٠ ألف طن ذرة صفراء، الأمر الذى جعل لدينا كميات كبيرة فى الأسواق من الذرة الصفراء وفول الصويا»، مؤكدًا: «يجب أن تكون لدينا كميات من الذرة الصفراء وفول الصويا تكفى على الأقل ثلاثة أشهر، حتى لا تحدث الأزمة مرة أخرى».
وأشار إلى أنه من الضرورى أن تستمر التخفيضات فى الأسعار حتى يعود القطاع إلى العمل بقوته كاملة، وتعود الصناعة إلى طبيعتها مرة أخرى، وذلك من خلال عودة الثقة مرة أخرى إلى صغار المربين من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة.
ولفت إلى أن هناك تراجعًا طفيفًا فى أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، إذ سجلت ٦٣ جنيهًا بدلًا من ٦٨ جنيهًا فى المزرعة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تبذل مجهودًا كبيرًا لتوفير الأعلاف لضبط الأسواق، إذ إن الإفراجات مستمرة، ونأمل فى زيادة كميات الأعلاف حتى تستقر السوق.
وقال إن الثروة الحيوانية من أهم القطاعات التى يجب الحفاظ عليها، فهى من الصناعات كثيفة العمالة، وتقدم البروتين منخفض السعر للطبقة المتوسطة.
 

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