ننشر المراجعة النهائية لمادة "الفيزياء لغات" الصف الثاني الثانوي قبل الامتحان
يبحث العديد من طلاب الصف الثاني الثانوي لغات عن مراجعة نهائية في مادة الفيزياء خاصة طلاب القاهرة، حيث يخوضون الامتحان خلال الأيام المقبلة، وإيمانًا من “الدستور” بمصلحة طلابها من الصفين الأول والثاني الثانوي تنشر “الدستور” مراجعة مادة الفيزياء لغات لطلاب الصف الثاني الثانوي في القاهرة.
المراجعة النهائية لمادة الفيزياء لغات الصف الثاني الثانوي
ونصح مدحت ممدوح الطلاب بالتمعن في اختيار الإجابات والعمل على حل الأسئلة الصعبة أولاد ثم السهلة، والمذاكرة جيدًا قبل الامتحان بالاضافة إلى التدريب كثيرًا على الاسئلة.
مراجعة نهائية مادة الفيزياء لغات الصف الثاني الثانوي 2023
وتستمر أمتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وتتابع وزارة التربية والتعليم جميع الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية فى الوزارة وقد أكدت الوزارة أنه حتى الآن تسير الامتحانات بلا مشاكل، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن جميع اسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مازالت فى مستوى الطالب المتوسط حتى الآن وجميعها من المنهج.
التعليمات الخاصة بامتحانات النقل
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم بعض التعليمات الخاصة بامتحانات النقل وهي كالتالي:
- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد إلكترونيًّا، وتكون الأسئلة اختيارية وتمثل قرابة 85%، و15% أسئلة مقالية تعقد ورقيًا.
- تكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليًا.
- الأسئلة تراعي الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.
- التنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بمراجعة البنية التكنولوجية؛ للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفني لسرعة تلافي أية ملاحظات.
- تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًّا بالكامل لطلاب المنازل والدمج.
- تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المواد التي لا تضاف للمجموع بمعرفة المدرسة وتحت إشراف كل إدارة.
- تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.