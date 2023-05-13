ننشر المراجعة النهائية لمادة "الفيزياء لغات" الصف الثاني الثانوي قبل الامتحان

يبحث العديد من طلاب الصف الثاني الثانوي لغات عن مراجعة نهائية في مادة الفيزياء خاصة طلاب القاهرة، حيث يخوضون الامتحان خلال الأيام المقبلة، وإيمانًا من “الدستور” بمصلحة طلابها من الصفين الأول والثاني الثانوي تنشر “الدستور” مراجعة مادة الفيزياء لغات لطلاب الصف الثاني الثانوي في القاهرة.

المراجعة النهائية لمادة الفيزياء لغات الصف الثاني الثانوي

ونصح مدحت ممدوح الطلاب بالتمعن في اختيار الإجابات والعمل على حل الأسئلة الصعبة أولاد ثم السهلة، والمذاكرة جيدًا قبل الامتحان بالاضافة إلى التدريب كثيرًا على الاسئلة.

مراجعة نهائية مادة الفيزياء لغات الصف الثاني الثانوي 2023

وتستمر أمتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وتتابع وزارة التربية والتعليم جميع الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية فى الوزارة وقد أكدت الوزارة أنه حتى الآن تسير الامتحانات بلا مشاكل، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن جميع اسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مازالت فى مستوى الطالب المتوسط حتى الآن وجميعها من المنهج.

التعليمات الخاصة بامتحانات النقل

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم بعض التعليمات الخاصة بامتحانات النقل وهي كالتالي: