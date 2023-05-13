نبوى الأزهرى: أهل الصُفة من الصحابة فى عهد الرسول أنفقوا أموالهم فى سبيل الله (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن هناك عددًا من الصحابة من أصحاب الثروات الكبيرة، والأموال الطائلة التي يمكن إطلاق عليهم مجموعة "رجال الإعمال"، مؤكدًا أن أهل الصُّفة كانوا يسكنون مسجد النبي ويصلون الليل ويتعلمون ويعلمون وكانوا 400 رجل.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الصحابة مثلهم مثل أي مجتمع فيهم الفقير والغني صاحب المال، لكن نماذج الصحابة في الغنى كانت تمثل الغني الشاكر من أمثال الصحابي عبدالرحمن بن عوف وسعد بن عبادة وعثمان بن عفان، لافتًا إلى أنهم كانوا يعطون من يريد المساعدة، وينفقون على باقي المؤسسات الأخرى وعلى رأسها تعمير المدينة المنورة.

وأوضح أن الصحابي عبدالرحمن بن عوف أنفق ماله كلّه في سبيل الله ثلاث مرات، ومع ذلك بلغت ثروته بعد أن توفي أطنانًا من الذهب كونه ترك عددًا لا بأس به من الدنانير الذهبية، مؤكدًا أن هؤلاء الصحابة كانوا يتعاملون مع الدنيا كأنها في أيديهم وليست في قلوبهم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.