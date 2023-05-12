الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. نبوي الأزهري يكشف عدد الصحابة الذين دخلوا مصر ودفنوا فيها (فيديو)

الدكتور أحمد نبوي
الدكتور أحمد نبوي الأزهري

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الله كرّم مصر بدخولها 20 ألف من الصحابة، بنزولهم فيها ما بين مقيم وما بين زائر.

وأضاف نبوي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن مصر دفن فيها عدد كبير من الصحابة، وأن قرية البهنسة الواقعة في محافظة المنيا من أكثر الأماكن التي دفن فيها الصحابة وعددهم 5 آلاف.

وأكد نبوي الأزهري، أن تلك القرية المصرية يطلق عليها بقيع مصر أو البقيع الثاني، تشبيهًا للبيقع في المدينة المنورة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس نبي الرحمة الصحابة مصر الأزهر

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