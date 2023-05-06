قناة الناس.. نبوى الأزهرى: السيدة خديجة كانت السند والصاحب للرسول (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن السيدة خديجة بنت خويلد زوج الرسول صلى الله عليه وسلم هي السند للرسول كونها الزوجة والأم والأخت، والصاحبة له في أخطر مرحلة من مراحل التأهيل للدعوة النبوية وبدايتها.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن السيدة خديجة هي سيدة نساء العالمين، وسيدة نساء زمانها، حيث أرسل لها الله السلام وأرسل أيضًا سيدنا جبريل السلام لها، لافتًا إلى أن سيدنا جبريل قال للرسول "إن الله يقرؤها السلام ولها مني السلام ويقول لها يا محمد بشرها ببيت في الجنة".

وأوضح نبوي أن السيدة خديجة كانت أحب زوجات الرسول إلى قلبه، حتى إن السيدة عائشة قالت "ما غرت على رسول الله من أحد كما غرت عليه من خديجة"، منوهًا بأن الله تعالى أعطى الرسول الأولاد والبنات من السيدة خديجة، عدا ولده إبراهيم الذي أنجبه من السيدة مارية القبطية.