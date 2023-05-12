الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. نبوي الأزهري: الرسول اختص بعض الصحابة بألقاب وصفات خاصة (فيديو)

الدكتور أحمد نبوي
الدكتور أحمد نبوي الأزهري

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن أبو الطفيل عامر بن واثلة، هو آخر صحابي توفي من صحابة رسول الله.

وأضاف نبوي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن أبو الطفيل عامر بن واثلة توفي عام 110 هجرية في مكة، وانتهى بعد موته جيل الصحابة، لافتًا إلى أن بعض الصحابة لهم الأفضال الخاصة التي خصهم بها النبي والتي من بينها أن الرسول كان يطلق على أبو بكر الصديق "أرحم أمتي". 

وأوضح نبوي الأزهري، أن سيدنا ابو بكر الصديق كان يتصف بالشفقة والرحمة، وسيدنا عمر بن الخطاب كان يتصف بالشدة، حيث كان يقول الرسول عنه بأنه هيبة 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس نبي الرحمة الصحابة ألقاب صفات

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