قناة الناس.. نبوى الأزهرى: حب الصحابة وتعظيمهم من عقيدة أهل الإسلام وأصولهم

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن أول خطوة في محبتنا للصحابة وفي التعبير عن تلك المحبة أن نوقرهم ونجلهم، مؤكدًا أن حب الصحابة وتعظيمهم من عقيدة أهل الإسلام وأصولهم.

وأضاف نبوي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الإجلال والتوقير للصحابة يكون في الكلام عند ذكرهم يجب أن نقول "سيدنا"، لافتًا إلى أن إجلال الصحابة وتوقيرهم يأتي من باب كمال الأدب وتمامه.

وأوضح نبوي الأزهري، أنه في فترة من فترات الصحابة وقع خلاف فيما بينهم وفتنة وحروب، وكانت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، مؤكدًا أن دورنا في تلك الفتنة الإمساك ولا نتحدث عنهم بأي سوء.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.