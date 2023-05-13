السفير المصري في تايلاند يستضيف بعثة المواي تاي على هامش بطولة العالم للكبار

لبت بعثة المنتخب المصري للمواي تاي، دعوة السفير مصطفى محمود القوني، سفير مصر في تايلاند للغداء في منزله بمقر سكنه في مدينة بانكوك في حضور أعضاء السفارة المصرية بدولة تايلاند.

وهنأ السفير المصري في تايلاند بعثة المنتخب المصري للمواي تاي على حصولهم على 4 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للكبار التي أقيمت في مدينة بانكوك بمشاركة 102 دولة.

وشجع السفير مصطفى محمود القوني، سفير مصر في تايلاند، اللاعبين واللاعبات على ضرورة الاستمرار في التدريب من أجل حصد المزيد من الميداليات في البطولات الدولية التي يخوضوها من أجل رفع اسم مصر عاليا بين الدول المنافسة.

وقدم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي الشكر إلى السفير المصري في تايلاند على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتذليله أي عقبات واجهت البعثة مع توفير كافة سبل الراحة لكامل أعضاء البعثة، مؤكدا أن ذلك الأمر ليس بالغريب عليه فهو دائما ما يصدر توجيهات بتسخير كافة جهود السفارة المصرية في تايلاند من أجل خدمة المصريين وممثلي البعثات الرياضية في مختلف الألعاب.

وجاءت الميداليات التي حصدها المنتخب الوطني في بطولة العالم للمواي تاي للكبار بواقع 3 فضيات وأخرى برونزية حيث فاز اللاعب أحمد سامح بالميدالية الفضية بعد الخسارة أمام بطل فيتنام دانج مسنها في نهائي وزن 45 كجم، كما حصد أحمد ناصف الميدالية الفضية أيضًا بعد الخسارة أمام اللاعب المغربي بوديك إبراهيم في نهائي وزن 91 كجم.

وحصدت اللاعبة غادة مبارك الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام نظيرتها الفيتنامية تويات ترين في المباراة النهائية في نهائي وزن 75 كجم، فيما فازت اللاعبة مي خالد فوزي بالميدالية البرونزية.

وشارك المنتخب الوطني في منافسات بطولة العالم للكبار بتايلاند ببعثة مكونة من سبعة لاعبين بواقع 4 لاعبين و3 لاعبات، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من مستر رفعت جابر مديرًا فنيًا، وليد زكريا مدربًا، والمهندس أحمد رمضان أمين صندوق الاتحاد المصري للمواي تاي.

وضمت قائمة اللاعبين واللاعبات كلًا من أحمد سامح حلمي، حمد رمضان محمد، محمد محمود محمود، أحمد ناصف، نهى محمد علي، مي خالد فوزي، غادة مبارك عبد العظيم.