السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اعرف موعد العيد الكبير 2023.. موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444

عيد الأضحى 2023
عيد الأضحى 2023

زاد البحث عن موعد العيد الكبير 2023 عبر المنصات الإلكترونية حيث يتم منح الموظفين بالقطاعيين العام والخاص وفقاً لقانون العمل المصري وذلك خلال المناسبات الرسيمة سواء كانت دينية أو اجتماعية أو وطنية أو قومية ويعد عيد الأضحى من الأعياد الدينية للمسلمين حيث يتم خلاله تعطيل كافة المصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية.

موعد بدء إجازة العيد الكبير لعام ٢٠٢٣

موعد العيد الكبير 2023 وعدد أيام الإجازة

موعد العيد الكبير 2023 في مصر

يحصل موظفي الدولة على عطلة رسمية مدفوعة الأجر خلال أيام العيد الكبير (عيد الأضحى) خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 لمدة 6 أيام تشمل (وقفة عرفات، عيد الأضحى، ذكرى ثورة 30 يونيو) وجميعهم إجازات رسمية للدولة.

ويعلن الإجازة الرسمية لموظفي القطاع العام رسميًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيما يعلن الإجازة الرسمية لموظفي القطاع الخاص حسن شحاتة وزير القوى العاملة والهجرة والتي غالبًا تكون أقل من الإجازة الرسمية لمؤسسات الدولة حيث يقر القانون أنه في حالة احتياج العمل للموظفين في الأعياد والمناسبات يحصلون على أجور مضاعفة خلال تلك الفترة.

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عدد الأيام المتبقة على موعد عيد الأضحى 2023

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444

تختص المملكة العربية السعودية باستطلاع هلال شهر ذي الحجة وذلك لكومها الجهة المنوطة بالإشراف على موسم الحج ويتبعها باقي الدول في ذلك حيث يولد هلال ذي الحجة يوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1444 هجريًا الموافق 18 يونيو 2023 وبذلك يكون أول أيام الشهر يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023.

وتكون وقفة عرفات للعام الحالي 1444 وفقًا للحسابات الفليكية يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 يوينو المقبل والذي يستمر لمدة 4 أيام متتالية.

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أسعار أضاحي 1444

مع اقتراب موعد العيد الكبير 2023 يتسأل المواطنين عن أسعار الأضاحي حيث بلغت أسعار الكيلو من العجل البقري وزن 300 كجم حوالي 140 جنيهًا فيما بلغت أسعار الكيلو من العجل الجاموسي وزن 300 كجم حوالي 115 جنيهًا فيما بلغت أسعار الخراف نحو 7000 جنيه و الماعز 5000 جنيه.

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