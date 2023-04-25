العيد الكبير أحد الأعياد الدينية للمسلمين ويطلق عليه عيد الأضحى، والذي يتزامن مع أداء فريضة الحج التي تأتي أغلب مناسكه طوال عيد الأضحى، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد العيد الكبير 2023 وعدد أيام الإجازة.

عدد أيام إجازة العيد الكبير 2023

وحددت البحوث الفلكية ميعاد عيد الأضحى المبارك ليبدأ يوم الأربعاء، 28 يونيو ويستمر حتى 2 يوليو، ويتم تحديد موعد العيد الكبير بالطريقة الشرعية بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة ويكون العيد الكبير في اليوم العاشر منه.

وحسب البحوث الفلكية يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران، الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذى القعدة 1444 هـ الموافق 16 يونيو 2023 وفق الحسابات الفلكية، ويستمر الهلال فى سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية )، وفى محافظات مصر المختلفة يظل الهلال الجديد فى السماء لمدد تتراوح ما بين 31 و37 دقيقة.

عيد الأضحى المبارك 2023

يطلق على عيد الأضحى عدة ألقاب فهو يوم النحر، والعيد الكبير، وعيد الحجاج، وهو العيد الثاني للمسلمين، ويوافق العيد الكبير يوم 10 ذو الحجة، ويمتد حتى 13 ذو الحجة، حيث ينهي الحجاج مناسكهم قبله بيوم واحد وهو آخر الأيام التي يتم بها الحج، حيث تكون ذروة هذه المناسك يوم 9 ذو الحجة الذي يصعد فيه الحجاج إلى جبل عرفات.

وفي أول أيام عيد الأضحى يقوم الحجاج في منى بتقديم الأضحيات لوجه الله ومعهم كل قادر من المسلمين في كافة بقاع الأرض، من هنا كانت تسمية هذا العيد بعيد الأضحى، وتيمنا بإبراهيم الذي صدق الرؤيا التي أمره الله فيها بذبح ابنه إسماعيل والذي افتداه الله بكبش عظيم.

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