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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد إجازة عيد العمال 2023 لموظفي القطاع العام والخاص

عيد العمال
عيد العمال

عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك يبحث موظفي الدولة عن موعد إجازة عيد العمال 2023 والتي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيما يهتم الملايين من موظفي القطاع العام والخاص بأجندة الإجازات الرسمية المتبقية للعام الحالي 2023 والتي يتم منحهم فيها اجازات مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري.

موعد إجازة عيد العمال 2023

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بموعد إجازة عيد العمال الرسمية والتي تتوافق مع ذكرى إضراب عمال مدينة شيكاغو الأمريكية بسبب وضع عدد ساعات محددة للعاملين في المصانع مما أدى إلى إطلاق الشرطة النار علي العمال مما تسبب في مقتل 11 أمريكيا وذلك يوم 1 مايو من كل عام حيث تم إرجاء الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 5 مايو 2023.

وجاء قرار الإرجاء وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي الخاص بتأجيل الإجازات الرسمية في منتصف الأسبوع إلى عطلات نهاية الأسبوع لتفادي تعطيل مصالح المواطنين داخل المؤسسات الحكومية.

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أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

زاد البحث عن موعد إجازة عيد العمال 2023 لذلك يلجأ كافة موظفي الدولة والقطاع الخاص إلى أجندة الإجازات المتبقية للعام الحالي وهى كما يلي :-

  • اجازة يوم الاثنين 1 مايو 2023 بمناسبة عيد العمال.
  • اجازة يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 وفقة عرفات.
  • اجازة الفترة من يوم الأربعاء 28 يونيو - السبت الموافق 1 يوليو 2023 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
  • اجازة يوم الجمعة 30 يونيو 2023 ذكرى ثورة 30 يونيو.
  • اجازة يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 رأس السنة الهجرية.
  • اجازة يوم الأحد 23 يوليو 2023 ذكرى ثورة 23 يوليو.
  • اجازة يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 الاحتفال بالمولد البنوي الشريف.
  • اجازة يوم الجمعة 06 أكتوبر 2023 الاحتفال بذكرى انتصار 6 أكتوبر 2023.
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وجميع الإجازات السابقة إجازات رسمية مدفوعة الأجر لكافة موظفي القطاع العام والخاص ويمكن متابعة جدول الاجازات من خلال الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يعد هو الموقع الإلكتروني الرسمي لعرض كافة إجازات الدولة.

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