الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2023 وباقي شهور السنة

حددت الحكومة الإجازات الرسمية شهر أبريل 2023 ، والتي يحصل فيها العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر أو العمل بأجر مضاعف وفق احتياجات الشغل.

ويحصل العاملون في الدولة والقطاع الخاص على إجازة على عدد من الإجازات الرسمية شهر أبريل 2023 وفي باقي شهور السنة ، وتعرضهم الدستور في التقرير التالي.

الإجازات الرسمية شهر أبريل 2023

يحصل العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، على عدد من الإجازات الرسمية شهر أبريل 2023، ومنها إجازة اليوم الإثنين الموافق ١٧ أبريل بمناسبة عيد شم النسيم .

وتبدأ إجازة طويلة خلال شهر أبريل 2023 ، تبدأ من يوم الخميس الموافق ٢٠ أبريل وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك بعد ضم اجازة عيد تحرير سيناء ، وكذلك يحصل العاملون في القطاع الخاص على نفس عدد أيام الاجازة وكذلك العاملون في البنوك .

وحددت البحوث الفلكية موعد عيد الفطر المبارك ليبدأ يوم الجمعة الموافق 21 أبريل ، ويستمر 3 أيام ، ولكن يبدأ اجازة عيد الفطر الرسمية بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال، وذلك بعد استطلاعها من دار الافتاء المصرية يوم 29 رمضان الجاري الموافق يوم الخميس 20 أبريل الجاري.

الاجازات الرسمية 2023

حددت الحكومة الإجازات الرسمية خلال عام 2023، وجاءت حسب موقع رئاسة الجمهورية كالتالي: