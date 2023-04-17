حقيقة تبكير صرف معاشات شهر مايو 2023 قبل عيد الفطر

ينتظر المواطنين صرف معاشات شهر مايو 2023 ، وتداولت بعض الشائعات حول تبكير صرف معاشات شهر مايو قبل عيد الفطر المبارك الذي حددته البحوث الفلكية يوم الجمعة المقبل الموافق 21 أبريل 2023 ، بعد صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر مايو 2023

وتعرض الدستور في التقرير التالي حقيقة تبكير صرف معاشات شهر مايو 2023 .

لم تعلن التأمينات الاجتماعية عن تبكير صرف معاشات شهر مايو 2023، اقتداءً بتبكير صرف مرتبات الجهاز الاداري للدولة في منتصف ابريل قبل اجازة عيد الفطر المبارك الذي حددته البحوث الفلكية يوم الجمعة الموافق 21 أبريل المقبل.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 يوم الإثنين المقبل الموافق 1 من شهر مايو المقبل، ويتم صرف المعاشات وفق جدول ثابت حيث يحصل أصحاب المعاشات أقل من 1300 جنيه على معاشهم يومي 1 و2 مايو، وخلال يومي 3 و4 مايو 2023، يتم صرف الشريحة الثانية للحاصلين على معاش أكبر من 1300 جنيه وأقل من 2300 جنيه، والشريحة الثالثة للمعاشات أعلي من 2300 جنيه، يتم الصرف يومي 5 و6 مايو 2023.

زيادة المعاشات

أعلنت الحكومة عن زيادة المعاشات بنسبة 15% ، فزادت المعاشات من 1000 جنيه، يصل إلى 1300 جنيه ، والمعاش بقيمة 2000 جنيه، يصل إلى 2300 جنيه، والمعاش بقيمة 3200 جنيه، يصل إلى 3500 جنيه ، والمعاش بقيمة 4000 جنيه، يصل إلى 4300 جنيه ، المعاش بقيمة 5000 جنيه يصل إلى 5300 جنيه ، المعاش بقيمة 6000 جنيه يصل إلى 6300 جنيه .

ويتم صرف المعاشات في أول مايو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف، أو من منافذ الفوري، أو من منافذ البريد، وماكينات الصراف الآلي.