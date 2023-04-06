حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر إبريل وقيمة زياداتها بعد أن قامت بتبكير صرف مرتبات شهر إبريل ليحصل عليها الموظفين قبل إجازة عيد الفطر المبارك الذي حددته البحوث الفلكية ليبدأ في 21 إبريل الجاري.

ويعرض “الدستور” موعد صرف مرتبات شهر إبريل وقيمة زيادات المرتبات 2023.

موعد صرف مرتبات شهر إبريل

بكرت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر إبريل ليتمكن الموظفون من شراء احتياجاتهم قبل عيد الفطر المبارك، ويبدأ صرف مرتبات شهر إبريل يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023 ، بحيث تحصل كل 33 هيئة على مرتباتها في يوم محدد حتى لا يحدث تكدس على مناطق صرف مرتبات شهر إبريل .

ويصرف الموظفون المرتبات بعد إقرار العلاوة الدورية والمقدرة كالتالي :

8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا . 15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.

زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى.

500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

زيادات المرتبات 2023

حددت وزارة المالية قيمة زيادات المرتبات 2023 التي يحصل عليها الموظفين الشهر الجاري قبل عيد الفطر المبارك ، و بلعت قيمة زيادات المرتبات 2023 نحو 1000 جنيه ، حيث يحصل الموظفون على الدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا بدلًا من 2500 جنيه ، بينما ترتفع مرتبات الموظفون على الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

وترتفع مرتبات الموظفنون حاملي درجة الماجستير لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

كما تم زيادة بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

كما يتم زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.