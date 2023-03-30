الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد قبض المعاشات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة فيها

معاش
معاش

أيام قليلة تفصل المواطنين على قبض المعاشات في شهر إبريل والتي سيحصلون عليها بالزيادة الجديدة التي أقرتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التزامًا بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيادة المعاشات 15%

وقرر الرئيس زيادة المعاشات 15% ابتداءً من أول إبريل المقبل وذلك بحد أدنى 170 جنيها وحد أقصى 1635 جنيها، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد قبض المعاشات شهر ابريل 2023 وقيمة الزيادة فيها.

موعد قبض المعاشات شهر ابريل 2023 

يبدأ قبض المعاشات شهر أبريل في اليوم الأول من شهر ابريل الموافق يوم السبت المقبل، ويبدأ قبض المعاشات بالزيادة الجديدة، وبلغ عدد المستفيدين منها 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وبلغت قيمة  تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.

واتجهت الحكومة إلى تبكير قبض المعاشات بالزيادة السنوية لشهر إبريل بدلًا من موعدها المعتاد في شهر يونيو وذلك مع التغيرات الاقتصادية التي تواجه العالم ومنها مصر التي اتجهت إلى تخفيض قيمة الجنيه لأكثر من مرة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والتي أدت إلى زيادة أسعار السلع، وذلك تسهيًا على أصحاب المعاشات في مواجهة هذه الآثار الاقتصادية.

جدول صرف زيادة المعاشات أبريل 2023 وقيمة الزيادة الجنيه

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر أبريل

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25٪شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

قيمة المعاشات بعد الزيادة 

يحصل أصحاب المعاشات بقيمة 1300 جنيه على معاش 1495 جنيها بداية من شهر ابريل، وترتفع المعاشات بقيمة 2300 جنيه لتكون 2645 جنيها، والمعاشات المقدرة بـ 3500 جنيه تصبح 4025 جنيها. 

وترتفع المعاشات من 4300 جنيه إلى 4945 جنيها، المعاشات المقدرة بـ5300 جنيه تكون 6095 جنيها، المعاشات المقدرة بـ6500 جنيه ترتفع مع قبض المعاشات شهر أبريل لتكون بعد الزيادة الجديدة بـ 7475 جنيها وهو الحد الأقصى للمعاشات في مصر. 

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مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وجدول المرتبات الجديد

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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