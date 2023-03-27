الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وجدول المرتبات الجديد

مرتبات
مرتبات

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل بعد تبكيرها مع اقترابها من موعد عيد الفطر المبارك الذي حددته البحوث الفلكية في 21 أبريل المقبل ليكون شهر رمضان 29 يوم فقط. 

مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2023

وتعرض الدستور في التقرير التالي  مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، و جدول المرتبات الجديد 2023.

في إطار سعى الدولة نحو التيسير على العاملين بأجهزتها، خاصة مع احتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك في 21 أبريل المقبل، قامت وزارة المالية بتبكير مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل  لتبدأ قبل ثلاثة أيام من احتفالات عيد الفطر،  لتكون أيام 18 و19 و20 و26 و30 من شهر أبريل  المقبل على أن يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 6و9و10 أبريل 2023.

جدول صرف مرتبات شهر إبريل 2023

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ويحصل الموظفون على مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى تم خلالها رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، وكذلك لجميع الدرجات المالية يتم زيادة المرتبات 2023.

جدول المرتبات الجديد 2023

  • حددت وزارة المالية جدول المرتبات الجديد 2023 بحيث يتم زيادة المرتبات من 2500 إلى 3500 للدرجة السادسة .
  • وزيادة المرتبات لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة .
  • وزيادة المرتبات إلى 6000 جنيه شهريًا  لحاملي درجة الماجستير.
  • وزيادة المرتبات لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا  لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة.

وجاء قرار زيادة مرتبات الموظفين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الضغوطات الاقتصادية التي جاءت مع القرار بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار لأكثر من مرة ، وأعلن الرئيس  في مارس الجاري عن التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا، ويبدأ تطبيق الزيادة على المرتبات بداية من مرتبات أبريل.

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مرتبات شهر أبريل صرف مرتبات شهر أبريل جدول المرتبات الجديد موعد عيد الفطر شهر رمضان

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