جدول صرف زيادة المعاشات أبريل 2023 وقيمة الزيادة الجنيه

يصرف المواطنون زيادة المعاشات في أبريل المقبل بنسبة زيادة ١٥٪؜ بعد أن أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدتهم في التعايش مع الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية مع الاتجاه إلى خفض قيمة الجنيه للسيطرة على معدلات التضخم، كما أقر زيادة مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو 1000 جنيه وتصرف في أبريل المقبل أيضًا.

موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول صرف زيادة المعاشات أبريل 2023 وموعدها.

يبدأ صرف معاشات شهر إبريل وفق الجدول الزمني الطبيعي لصرفها في بداية كل شهر ميلادي ،حيث يصرف أصحاب المعاشات الأقل من ١٠٠٠ جنيه يومي السبت والأحد الموافق 1 و2 أبريل ، ويومي الإثنين والثلاثاء الموافق 3 و4 أبريل، لأصحاب المعاشات أقل 2000 جنيه، ويومي الأربعاء والخميس الموافق 5 و6 أبريل أكثر من 2000 حتى 3000 جنيه.

قيمة زيادة المعاشات أبريل 2023

تم تحديد موعد زيادة المعاشات بداية من أول أبريل المقبل بنسبة 15%، بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا، بإجمالي تكلفة 55 مليار جنيه سنويًا ، ويستفيد من الزيادة ما يقرب من 11 مليون مواطن .

وجاءت زيادة المعاشات كما أعلنتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر في مارس الجاري بعد موافقة البرلمان عليه كالتالي: