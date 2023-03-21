الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جدول صرف زيادة المعاشات أبريل 2023 وقيمة الزيادة الجنيه

المعاشات
المعاشات

يصرف المواطنون زيادة المعاشات في أبريل المقبل بنسبة زيادة ١٥٪؜ بعد أن أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدتهم في التعايش مع الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية مع الاتجاه إلى خفض قيمة الجنيه للسيطرة على معدلات التضخم، كما أقر زيادة مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو 1000 جنيه وتصرف في أبريل المقبل أيضًا. 

موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول صرف زيادة المعاشات أبريل 2023 وموعدها. 

يبدأ صرف معاشات شهر إبريل وفق الجدول الزمني الطبيعي لصرفها في بداية كل شهر ميلادي ،حيث يصرف أصحاب المعاشات الأقل من ١٠٠٠ جنيه يومي السبت والأحد الموافق 1 و2 أبريل ، ويومي الإثنين والثلاثاء الموافق 3 و4 أبريل، لأصحاب المعاشات أقل 2000 جنيه، ويومي الأربعاء والخميس الموافق 5 و6 أبريل أكثر من 2000 حتى 3000 جنيه.

قبض المعاشات شهر أبريل 2023 وموعد زيادتها

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قيمة زيادة المعاشات أبريل 2023

تم تحديد موعد زيادة المعاشات  بداية من أول أبريل المقبل بنسبة 15%، بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا، بإجمالي تكلفة 55 مليار جنيه سنويًا ، ويستفيد من الزيادة ما يقرب من 11 مليون مواطن .

وجاءت زيادة المعاشات كما أعلنتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر في مارس الجاري بعد موافقة البرلمان عليه كالتالي:

  • تصبح المعاشات التي كانت بقيمة 1300 جنيه إلى 1495.
  • وتزيد المعاشات التي كانت 2300 جنيه لتصبح 2645.
  • ويحصل أصحاب المعاشات التي كانت تبلغ 3500 جنيه حتى مارس الجاري على  4025 بداية من أبريل المقبل.
  • وترتفع قيمة المعاشات من 4300 جنيه إلى 4945.
  • وترتفع قيمة المعاشات من 5300 جنيه لتصبح 6095.
  • وأصحاب المعاشات الذي يحصلون على 6500 جنيه حتى مارس الجاري، يحصلون على 7475 بداية من إبريل المقبل .
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جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023 لجميع العاملين بالدولة

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وائل لطفي

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