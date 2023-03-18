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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023 لجميع العاملين بالدولة

مرتبات
مرتبات

يبحث المواطنون على محرك البحث جوجل عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023، وذلك بعد إعلان الحكومة تبكير موعد صرف المرتبات بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ونستعرض لكم فى السطور التالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023 لجميع العاملين بالوزرات والهيئات الحكومية.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس 2023 يوم الإثنين الموافق 20 مارس، ويستمر صرف المرتبات حتي يوم 26 مارس لجميع الهيئات والوزارت والمؤسسات الحكومية.

الإثنين 20 مارس 2023

ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2023 للعاملين في الوزارات الأتية «الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة» كما يتم صرف مرتبات شهر مارس 2023 فى نفس اليوم، للعاملين في مديريات «الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل».

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الثلاثاء 21 مارس 2023

 ويتم صرف مرتبات مارس 2023 يوم 21 في الشهر للهيئات الحكومية المستقلة الأتية « الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر مارس 2023 للعاملين في الهيئات الحكومية المستقلة والوزارات الأخرى في الأيام المحددة بدءا من من يوم 21 مارس حتى يوم 26 مارس 2023.

الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

جدير بالذكر، أن مرتبات شهر أبريل 2023 ستشهد زيادة جديدة، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات على النحو التالي:

  • يصل بعد الزيادة تصل إلى 3500 جنيه شهريًا، لـ موظفى الدرجة السادسة وما يعادلها.
  • يصل بعد الزيادة تصل إلى 5000 جنيه شهريًا، لـ موظفى الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها.
  • يصل بعد الزيادة تصل إلى 6000 جنيه شهريًا، لـ حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة.
  • يصل بعد الزيادة تصل إلى 7000 جنيه شهريًا، لـ حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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