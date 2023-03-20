الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبض المعاشات شهر أبريل 2023 وموعد زيادتها

المعاشات
المعاشات

يصرف كبار السن، المعاشات في بداية كل شهر ميلادي في الوقت الذي يحصل فيه الموظفين على رواتبهم في نهاية الشهر.

وقامت الحكومة بتبكير موعد صرف معاشات شهر مارس بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، لذا زاد تساؤل أصحاب المعاشات عن حقيقة تبكير صرف المعاشات اسوأ بالموظفين وموعد الحصول على المعاش مع الزيادة الجديدة، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

قبض المعاشات شهر أبريل 2023 

لم تصدر وزارة التضامن الاجتماعي أي بيان عن نيتها صرف المعاشات شهر أبريل مبكرًا هذا الشهر مع بداية شهر رمضان يوم الخميس الموافق 23 مارس.

حقيقة صرف المعاشات والمرتبات قبل رمضان 2023

وبذلك يحصل أصحاب المعاشات على رواتبهم في الأول من إبريل المقبل وفق الجدول الرسمي لصرف المعاشات . 

موعد صرف المعاشات بالزيادات الجديدة 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، ليتم صرفها اعتباراً من أول شهر أبريل المقبل، ويتم صرف المعاشات وفق جدول وضعته الوزارة لمنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات، حيث يحصل أصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه على المعاش في اليوم الأول لصرفه، وفي اليوم التالي لأصحاب المعاشات أقل من 2000، ثم الأكثر من 2000 جنيه.

ويتم صرف المعاشات لأصحابها  بعد زيادتها لـ 1495جنيهًا بعد أن كانت 1300 جنيه، و 2645 جنيه بعد أن كانت 2300 جنيه، و  4025 جنيه بعد أن كانت 3500 جنيه، و تصل قيمة زيادة المعاشات لـ 4945 جنيه بعد أن كانت 4300 جنيه،  تصل قيمة زيادة المعاشات للحاصلين على معاش 6095 جنيها بعد أن كانت 5300 جنيه، وتصل قيمة زيادة المعاشات لـ 7475 جنيها بعد أن كانت 6500 جنيه وهو الحد الأقصى لصرف المعاشات والتي يحصل عليها ما يزيد عن 10 ملايين مواطن . 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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