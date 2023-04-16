الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عدد أيام إجازة العيد الصغير 2023 وموعد العيد

جريدة الدستور

حددت الحكومة عدد أيام إجازة العيد الصغير للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص والعاملين في البنوك ، واختلف عدد أيام إجازة العيد الصغير هذا العام عن الأعياد الماضية بقرار من مجلس الوزراء.

عيد الفطر هو أول الأعياد الدينية لدى المسلمين ويأتي عقب شهر رمضان الكريم ، وتعرض الدستور في التقرير التالي عدد أيام إجازة العيد الصغير 2023.

 

عدد ايام اجازة عيد الفطر

وفق قانون العمل فعدد أيام اجازة عيد الفطر ثلاثة أيام فقط، وتختلف من عام لعام وفق قرار الحكومة، وحدد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد أيام إجازة العيد الصغير لتكون 6 أيام بعد دمجها مع أجازة عيد تحرير سيناء ، وتبدأ إجازة عيد الفطر من يوم  الخميس المقبل 20 أبريل حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل،  إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023

إجازة البنوك في عيد الفطر 2023 وإجازة القطاع الخاص

كما اعلنت وزارة القوى العاملة عدد أيام إجازة العيد الصغير للعاملين في القطاع الخاص ب6 أيام ، كما اعلن البنك المركزي عن اعتبار البنوك في اجازة رسمية مدفوعة الأجر ابتداءً من يوم  الخميس الموافق 20 أبريل حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل . 

 

موعد عيد الفطر 

يبدأ عيد الفطر بعد استطلاع هلال شهر شوال  يوم 29 رمضان وإذا تأكدت رؤية الهلال يكون عيد الفطر يوم 21 إبريل، وإذا تعثر رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان .

ووفق تقديرات البحوث الفلكية  فإن يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري هو آخر أيام شهر رمضان  ويبدأ عيد الفطر يوم 21 إبريل 2023 على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل . 

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موعد أذان المغرب اليوم 25 رمضان 2023

كما حددت البحوث الفلكية موعد صلاة العيد في القاهرة وستكون في حدود الساعة 5:47 دقيقة صباحًا . 

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