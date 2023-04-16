ينتظر المسلمون موعد أذان المغرب لتناول طعام الإفطار في اليوم 25 من رمضان 2023 بعد ساعات طويلة من الصيام تصل إلى حوالى 15 ساعة، وحددت إمساكية شهر رمضان موعد الصلوات الخمس في رمضان ومنها أذان المغرب، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد أذان المغرب اليوم 25 رمضان 2023 في القاهرة وبعض المحافظات.

أذان المغرب 25 رمضان

حددت إمساكية شهر رمضان مواقيت الصلاة طوال شهر رمضان وموعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات، ويأتي أذان المغرب اليوم 25 رمضان الساعة 6.22 مساءً في محافظة القاهرة، وبينما يأتي أذان العشاء وموعد إقامة التراويح في تمام الساعة 7.42 مساءً.

ويأتي موعد أذان المغرب في محافظة الإسكندرية الساعة 6:29 مساءً، بينما أذان المغرب في أسوان الساعة 6:10 مساءً، وأذان المغرب في محافظة شرم الشيخ 6:08 مساءً .

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