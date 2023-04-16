الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد أذان المغرب اليوم 25 رمضان 2023

أذان المغرب
أذان المغرب

ينتظر المسلمون موعد أذان المغرب لتناول طعام الإفطار في اليوم 25 من رمضان 2023 بعد ساعات طويلة من الصيام تصل إلى حوالى 15 ساعة، وحددت إمساكية شهر رمضان موعد الصلوات الخمس في رمضان ومنها أذان المغرب، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد أذان المغرب اليوم 25 رمضان 2023 في القاهرة وبعض المحافظات. 

أذان المغرب 25 رمضان 

حددت إمساكية شهر رمضان مواقيت الصلاة طوال شهر رمضان وموعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات، ويأتي أذان المغرب اليوم 25 رمضان الساعة 6.22 مساءً في محافظة القاهرة، وبينما يأتي أذان العشاء وموعد إقامة التراويح في تمام الساعة 7.42 مساءً.

دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان 2023

إمساكية رمضان 2023 القاهرة ودعاء الافطار للصائم

ويأتي موعد أذان المغرب في محافظة الإسكندرية الساعة  6:29 مساءً، بينما أذان المغرب في أسوان الساعة 6:10 مساءً، وأذان المغرب في محافظة شرم الشيخ 6:08 مساءً . 

 

إمساكية الأسبوع الأخير من رمضان 

اليومالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
23/04/163:57 صباحًا  11:55صباحًا  3:30مساءً6:23 مساءً7:44 مساءً
23/04/173:5511:553:306:237:44
23/04/183:5411:543:306:247:45
23/04/193:5311:543:306:257:46
23/04/203:5111:543:306:257:47
23/04/213:5011:543:306:267:48
23/04/223:4911:543:306:267:49
23/04/233:4811:533:296:277:49
23/04/243:4611:533:296:287:50
23/04/253:4511:533:296:287:51
23/04/263:4411:533:296:297:52
23/04/273:4311:533:296:307:53
23/04/283:4111:533:296:307:54
23/04/293:4011:523:296:317:55
23/04/303:3911:523:296:327:56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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