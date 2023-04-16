زاد البحث عن دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان 2023 في اللية الوترية الثالثة في العشر الأواخر من الشهر الكريم والتي تزداد فيها فرص أن تكون ليلة القدر.

دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2023

ننشر لكم في السطور التالية دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان 2023 وعدد من الأدعية الأخرى المستحبة في هذه الليلة المباركة.



اللهم لا تؤاخذنا فيه بالعثرات، وأقلنا فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنا فيه غرضا للبلايا والآفات، اللهم وفر فيه حظنا من البركات، وسهل سبيلنا إلى الخيرات، ولا تحرمنا قبول الحسنات، وافتح لنا فيه أبواب جنانك، وأغلق عنّا فيه أبواب نيرانك، ووفقنا فيه لتلاوة قرآنك.



اللهم اجعل سعينا فيه مشكورا، وذنبنا فيه مغفورا، وعملنا فيه مقبولا، وعيبنا فيه مستورا، وارزقننا فيه فضل ليلة القدر، وأبدل حالنا من العسر إلى اليسر، اللهم غشّنا فيه بالرحمة، وارزقنا التوفيق والعصمة، وطهر قلوبنا يا من لا يشغله إلحاح الملحّين.



دعاء 25 رمضان 2023



اللهم متِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحييتَنا واجعله الوارثَ منا واجعل ثأرَنا على مَن ظلمنا وانصرنا على مَن عادانا

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُّ عنا

اللهم أصلح ما فسد في قلوبنا وديننا اللهم نقنا من الذنوب كما تنقي الثوب الأبيض من الخطايا

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار

اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين



اللهم إني أستغفرك من كل ذنب استغويت فيه من تبعني.



اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت





اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.



اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصيّر أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوف.

اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين.

اللهم غشني فيه بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق والعصمة، وطهر قلبي من غياهب التهمة، يا رحيما بعباده المؤمنين.

اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك، يا جواد السائلين.

اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك، ومعاديا لأعدائك، مستنا بسنة خاتم أنبيائك، يا عاصم قلوب النبيين.







