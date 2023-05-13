يستهدف الكثيرين من الطلاب وأولياء أمورهم رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 والذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان رقم الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي في امتحانات نهاية العام الدراسي والتي تنعقد في شهر يونيو المقبل وتستمر قرابة شهر وفقا للمخطط الزمني للعام الحالي 2022-2023.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي معرفة أرقام جلوسهم في الامتحانات من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلانه وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (من هنا).

اختيار أيقونة أرقام جلوس الطلاب.

تحديد الشعبة الدراسية (علمي، أدبي).

اختيار نوع التعليم المقيد به الطالب ( حكومي، خاص).

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

تدوين بيانات الطالب الراغب في الاستعلام.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور رقم جلوس الطالب واللجنة.

وعقب نشر أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 يمكن استلام النسخة الورقي من المدرسة المقيد بها الطالب.

موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

تفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الجاري في منتصف شهر مايو 2023 حيث وفقا لما أعلنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ويمكن للطلاب معرفة أماكن تواجدهم في اللجان خلال الامتحانات.

وأكدت الوزارة أن مواصفات الورقة الامتحانية حيث أوضحت أن الاختيار من متعدد لا تحتمل أكثر من اجابة وأن توزيع الأسئلة تتنوع بين مستوى الطلاب من الضعيف إلى المتوسط وحتى الطالب الجيد ويتم توزيع الأسئلة 85% في نظام MCQ و تشمل الورقة أسئلة مقالية بنسبة 15 %.

موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2023

تبدأ امتحانات طلاب الثانوية العامة خلال الفترة من يوم الاثنين 12 يونيو 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو المقبل لطلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والدبية حيث تم مراعاة الفترة الزمنية بين المواد وبعضها أثناء وضع الجدول مع الاخذ في الاعتبار اجازة عيد الأضحى المبارك 2023.

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