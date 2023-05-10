استقبال الرئيس السيسى مستشار سلفا كير وأرقام جلوس الثانوية العامة الأبرز بالصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، كما تناولت، باهتمام، عددا من أخبار الشأن المحلي.

في صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي استقبل، أمس، الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، تصريحه بأن الفريق أول "توت جلواك" سلم الرئيس السيسى رسالة من "سلفا كير"، رئيس جنوب السودان، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة، حفاظًا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق.

وتمت الإشارة، خلال اللقاء، إلى خطورة التحديات التي تواجه السودان، في هذا الصدد، على الأصعدة: الإنساني والأمني والسياسي، مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة، والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة، وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء، لحل الخلافات وتسوية الأزمة، ومن ثم، استكمال المسار الانتقالي والعملية السياسية، على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا.

وتحت عنوان: رسالة من السيسى لـ"سلفاكير".. سلمها شكري، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن وزير الخارجية سامح شكري سلم، أمس، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس جنوب الـسـودان ميرديت سلفا كير.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية، أمــس، في العاصمة جوبا مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، في إطار الجولة التي يقوم بها إلى كل من تشاد وجنوب السودان.

وصـرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبــوزيــد، بــأن اللقاء شهد قيام الــوزيــر سامح شكري بتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى تتناول مستجدات الــوضــع في الــســودان والـــدور المهم لــدول جــوار السودان في المساعدة في حلحلة الأزمــة الراهنة وتمكين الأطراف من الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار يحفظ أرواح الشعب السوداني ويحافظ على استقرار السودان وسلامة أراضيه.

في الشأن التعليمي وتحت عنوان "أرقام جلوس طلاب الثانوية الأسبوع المقبل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلن الأسبوع المقبل، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، ومقار اللجان الامتحانية لكل طالب، وتتيح الوزارة للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقر واسم المدرسة التي يؤدى فيها الامتحان إلكترونيا، عبر موقع الوزارة.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة حددت مواعيد بدء الامتحانات، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو حتى 1 يوليو المقبل.

وتحت عنوان "مدبولي يتفقد مديرية الأمن والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من مكونات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة، وذلك في إطار الاستعداد لتسليم المبنى بعد الانتهاء منه وبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء، تفقد خلال الجولة، مبنى مديرية أمن العاصمة CCC، حيث استمع من اللواء هشام حداد، عن تفاصيل المكونات التي يشتمل عليها المبنى، ونوعية الخدمات المتوافرة به.

وخلال جولته بمقر وزارة الإسكان بالحي الحكومي، استمع رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول مكونات المبنى الرئيسي، وما يضمه من تجهيزات وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بالمقر، كما تابع النظام الإلكتروني المطبق بشأن تنظيم دخول وخروج موظفي الوزارة، ومنظومة البوابات الإلكترونية.

كما تفقد د. مدبولي مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارة.

وفي الشأن البرلماني، وتحت عنوان "معيط في بيانه المالي: اقتصادنا قادر على تجاوز التحديات العالمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية أكد، في بيانه المالي، الذي ألقاه أمام مجلس النواب، أمس، حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023 /2024، أن الاقتصاد المصري بخير وقادر على تجاوز التحديات العالمية، وأن قيمة المصروفات العامة بلغت نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة ٢٫١ تريليون جنيه، وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٢٫٥٪ من الناتج المحلى للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالي، بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو ٦٫٩٪ بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنحو ٦٫٤٪ في يونيو ٢٠٢٣، واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٧.

وتحت عنوان "الفريق أول زكي يلتقي وزير الدفاع العراقي" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، التقى وزير دفاع جمهورية العراق ثابت محمد سعيد العباسي والوفد المرافق له، الذي يزور مصر في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، في ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات .. مشيرة إلى أن اللقاء حضره الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة بالبلدين، والسفير العراقى، والملحق العسكري العراقى بالقاهرة.

وعن الوضع في الأراضي الفلسطينية، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غــزة، استشهد 13 فلسطينيا بينهم أربعة أطفال، وأربع نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينها حرجة وخطيرة، أمس.

وفي الشأن الرياضي، وتحت عنوان "الزمالك يتأهل لدور الـ 16 لكأس مصر بفوز صعب على بروكسي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق فوزا صعبا تأهل به لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد نجاحه في التغلب على فريق بروكسي أحد فرق القسم الثاني 3-2 في لقاء دور الـ32، الذي أقيم بينهما مساء أمس باستاد القاهرة.

وأشار الزمالك إلى أنه ينتظر الفائز من مباراة فاركو والاتصالات في هذا الدور، وذلك بعد مباراة سارت خارج التوقعات لعبا ونتيجة شهدت ندية وتكافؤا وأداء فوق العادة لفريق بروكسي الذي نجح في إحراج منافسه، بل كان أفضل منه في بعض الأوقات والأكثر من ذلك أنه نجح في التقدم عليه مرتين قبل أن يحقق الزمالك التعادل ثم الفوز.