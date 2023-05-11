جدول امتحان الثانوية العامة 2023 بالتفاصيل للأدبي والعلمي
أسابيع قليلة تبقت على انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022-2023، لذا يزداد بحث الطلاب وأولياء أمورهم عن جدول امتحان الثانوية العامة 2023، لوضع خطط المراجعات والمذاكرة بشكل يتناسب مع وضع كل مادة في جدول الامتحانات.
جدول امتحان الثانوية العامة 2023
وتنشر "الدستور" جدول امتحان الثانوية العامة 2023 الذي تتزايد معدلات البحث عليه.
تبدأ امتحانات الثانوية العامة الاثنين 12 يونيو 2023 وتنتهي الخميس 13 يوليو 2023.
ويحصل الطلاب خلال هذا الشهر على اجازة عيد الأضحى المبارك والتي من المقرر أن تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو وتنتهي السبت 1 يوليو 2023.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
امتحانات كلا الشعبتين العلمية والادبية
الإثنين 12 يونيو 2023
امتحان مادة التربية الدينية
ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.
الثلاثاء 13 يونيو 2023
امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء ومدتهم ساعة ونصف
الأحد 18 يونيو 2023
امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات
الثلاثاء 20 يونيو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان
الخميس 6 يوليو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان ثلاث ساعات
امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية
الأحد 25 يونيو 2023
امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات
الأحد 2 يوليو 2023
امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات
الثلاثاء 4 يوليو 2023
امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات
الأحد 9 يوليو 2023
امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات
امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات
الثلاثاء 11 يوليو 2023
امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ثلاث ساعات
الخميس 13 يوليو 2023
امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات
امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات
امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية
الأحد 25 يونيو 2023
امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات
الأحد 2 يوليو 2023
امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات
الأحد 9 يوليو 2023
امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات