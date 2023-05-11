جدول امتحان الثانوية العامة 2023 بالتفاصيل للأدبي والعلمي

أسابيع قليلة تبقت على انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022-2023، لذا يزداد بحث الطلاب وأولياء أمورهم عن جدول امتحان الثانوية العامة 2023، لوضع خطط المراجعات والمذاكرة بشكل يتناسب مع وضع كل مادة في جدول الامتحانات.

جدول امتحان الثانوية العامة 2023



وتنشر "الدستور" جدول امتحان الثانوية العامة 2023 الذي تتزايد معدلات البحث عليه.



تبدأ امتحانات الثانوية العامة الاثنين 12 يونيو 2023 وتنتهي الخميس 13 يوليو 2023.



ويحصل الطلاب خلال هذا الشهر على اجازة عيد الأضحى المبارك والتي من المقرر أن تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو وتنتهي السبت 1 يوليو 2023.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2023



امتحانات كلا الشعبتين العلمية والادبية



الإثنين 12 يونيو 2023



امتحان مادة التربية الدينية

ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.



الثلاثاء 13 يونيو 2023

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء ومدتهم ساعة ونصف

الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات



الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان



الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان ثلاث ساعات







امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية



الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات



الأحد 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات



الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات



الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات



الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ثلاث ساعات



الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات



امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية



الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات



الأحد 2 يوليو 2023

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات



الأحد 9 يوليو 2023



امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات







