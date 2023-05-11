الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحان الثانوية العامة 2023 بالتفاصيل للأدبي والعلمي

امتحان الثانوية العامة
امتحان الثانوية العامة

أسابيع قليلة تبقت على انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022-2023، لذا يزداد بحث الطلاب وأولياء أمورهم عن جدول امتحان الثانوية العامة 2023، لوضع خطط المراجعات والمذاكرة بشكل يتناسب مع وضع كل مادة في جدول الامتحانات.

جدول امتحان الثانوية العامة 2023
 

وتنشر "الدستور" جدول امتحان الثانوية العامة 2023 الذي تتزايد معدلات البحث عليه.
 

تبدأ امتحانات الثانوية العامة الاثنين 12 يونيو 2023 وتنتهي الخميس 13 يوليو 2023.


ويحصل الطلاب  خلال هذا الشهر على اجازة عيد الأضحى المبارك والتي من المقرر أن تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو وتنتهي السبت 1 يوليو 2023.
 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 
 

امتحانات كلا الشعبتين  العلمية والادبية 
 

الإثنين 12 يونيو 2023
 

امتحان مادة التربية الدينية
ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.
 

الثلاثاء 13 يونيو 2023 

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء ومدتهم ساعة ونصف

الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات
 

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان
 

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان ثلاث ساعات
 

تامر شوقى يكشف شروط وضع أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة

تفاصيل نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعدها الرسمي


 

امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية 
 

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات
 

الأحد 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات
 

الثلاثاء  4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات
 

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات
 

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة  مدة الامتحان ثلاث ساعات
 

الخميس  13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات
 

امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية 
 

الأحد 25 يونيو 2023 

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات
 

الأحد 2 يوليو 2023 

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات
 

الأحد 9 يوليو  2023
 

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة  الامتحان ثلاث ساعات
 

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جدول الثانوية العامة 2023| رابط تحميل النماذج الاسترشادية للطلاب

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كراسة مفاهيم الثانوية العامة 2023 ومواصفاتها



 

جدول امتحان الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الثانوية ثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية

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