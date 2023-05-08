الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تامر شوقى يكشف شروط وضع أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة

تامر شوقى
تامر شوقى

كشف الخبير التربوى تامر شوقى عن بعض القواعد وشروط وضع أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة والتى تنطلق فى 12 يونيو لعام 2023.

وقال تامر شوقى: «من المهم أن يكون لدى الطالب معرفة بشروط صياغة أسئلة الاختيار من متعدد بل وولي الأمر حتى لا يطالب البعض بمطالب غير صحيحة أو يتهم واضع الامتحان بوقوعه في أخطاء في وضع السؤال، حيث أن أسئلة الامتحان بوجه عام لا يتم وضعها بشكل عشوائي ولكن وفق خطوات علمية دقيقة تحدد لواضع الامتحان عدد الأسئلة التي ستأتي في كل درس ومستوى الأهداف الذي سيقيسه كل سؤال بحيث تشمل الأسئلة جميع أجزاء المقرر وفقا لأهمية كل جزء وكل مستويات الأهداف حسب أهمية كل مستوى».

وأضاف تامر شوقى :«ولا بد من معرفة أنه توجد بعض الأسئلة قد تقيس مستويات عقلية أعلى من أسئلة أخرى وهذا يرجع إلى طبيعة الدرس فقد لا تتحمل بعض الدروس وفقا لطبيعتها وضع أسئلة مرتفعة المستوى بينما تسمح دروس أخرى بذلك.

لذلك  فإن أسئلة الاختيار تقيس مستويات أقلية أو مستويات أهداف مختلفة (لذلك تؤكد الوزارة أن الأسئلة ستقيس كل المستويات ويتكون سؤال الاختيار من متعدد من جزئين هما رأس السؤال ( جذر السؤال) والإجابات ( وتسمي البدائل) ولابد أن تكون البدائل متشابهة أو متجانسة ولا يعني ذلك أن تكون البدائل كلها صحيحة ( ولكن يكون بديل واحد هو الصحيح ) وتسمي البدائل مشتتات لأنها تشتت الطالب غير المتقن للتحصيل، وبالتالي من الخطأ تصور أن البدائل ستأتي جميعها بعيدا عن الصحة أو غير متشابهة في الصياغة أو الشكل وبديل واحد هو الصحيح ويختلف عن باقي البدائل».

 وقال تامر شوقى :« لابد  أن تكون البدائل مختصرة بقدر الإمكان (وهو ما أكدت عليه الوزارة) ويجب  توزيع الإجابة الصحيحة على جميع الأسئلة (فلا تكون الإجابة الصحيحة في معظم أو كل الاسئلة مثلا هي رقم أ او ب .... بل تتنوع من سؤال إلى أخر وأن يكون كل بديل يصلح لغويا لتكملة رأس السؤال وعدم وجود تنافر لغوي يين السؤال واي بديل ».

واستكمل : يجب عدم تضمين أي ألفاظ  دالة علي الإجابة في راس السؤال (ووضع نفس اللقظ   ايضا  في احد البدائل دون غيره)

واختتم : بوجه عام لا بد من طمأنة أولياء الأمور بأن موضوع صياغة الاسئلة موضوع علمي بحت وله أصوله.. ومن خلال تأكيدات الوزارة على تلافي أخطاء الأعوام الماضية أتوقع أن يكون هذا العام هو الأفضل.

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