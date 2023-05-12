الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: نتنياهو لم يحقق أي شيء من هذا العدوان على غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن التصعيد  في غزة سوف يستمر حتى ينتهي بنيامين نتنياهو من أهدافه التي يريد أن تصب في صالح تدعيم وضعه الداخلي، في مقابل بعض الفئات المعارضة لحكمه في إسرائيل.

وأضاف جمال سلامة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن بنيامين نتنياهو لم يحقق أي شيء من هذا العدوان، حتى وإن تم اغتيال بعض قادة الجهاد الفلسطيني.

وأوضح جمال سلامة،  أنه لا يمكن مقارنة الصواريخ التي تنطلق من غزة ضد بعض المستعمرات بما تقوم به إسرائيل من عمليات عدائية ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن هذه الصواريخ التي تنطلق تعكس أن هناك نوعا من المقاومة، أو أن المقاومة لم تعدم الحيلة في الرد.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن بنيامين نتنياهو يريد أن يمنع أصوات المقاومة إلى حدٍ كبير.

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