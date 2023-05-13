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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس اليوم السبت 13-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

زاد البحث عن حالة الطقس اليوم السبت 13-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات وفقًا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية، وذلك لرغبة الملايين من المواطنين في التأقلم مع الحالة الجوية في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد، خاصة ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة في كافة المحافظات.

حالة الطقس اليوم السبت 13-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 13-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث أكدت أن هناك كتل هوائية شمالية تؤثر على الحالة الجوية، حيث تعمل على تقليل درجات الحرارة والتي شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الماضية، حيث تسجل انخفاضًا بواقع 4 درجات مئوية خاصة على محافظات القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار.

وأوضح بيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية، أن هناك وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتحجب إشاعة الشمس، حيث يشعر المواطنين بالطقس الربيعي المائل للحرارة، بينما يشهد الطقس أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

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وأشار بيان الأرصاد إلى أنه خلال ساعات الليل تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يتجاوز الفرق بين ساعات النهار والليل نحو 10 درجات مئوية، حيث تكون الجو مائل للبرد خاصة في المحافظات الشمالية و معتدلة على محافظات الجنوب.

وأكدت الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية والتي توضح حالة الغلاف الجوي، أن هناك نشاط في حركة الرياح على كافة محافظات الجمهورية يساعد المواطنين بشكل كبير على الشعور بالأجواء الربيعية خاصة في ساعات الليل المتأخرة، كما تشهد البلاد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غير المؤثرة على النشاط اليومي للمواطنين في بعض المحافظات خاصة المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية الشرقية.

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نشرة بدرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة القاهرة العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة بورسعيد العظمى 24 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة الشرقية العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة السويس العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة البحر الأحمر العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة الفيوم العظمى 34 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة بني سويف العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.


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حالة الطقس اليوم السبت 13-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

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