الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|أسعار الدواجن اليوم.. ومباراة الأهلي الأهم في الموسم

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

تراجع البيض وثبات الفراخ.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 12-5-2023

البيض

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس الأسعار منذ عدة أيام، وإن كان هناك ارتفاع طفيف في بعض المناطق حيث تختلف أسعار الفراخ من منطقة لأخرى.. للمزيد اضغط هنا.

رغم الانفصال.. تامر حسنى وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

تامر حسنى وبسمة

احتفل الفنان تامر حسني، وطليقته المغربية بسمة بوسيل، بعيد ميلاد ابنتهما أمايا، في شكل مبهج ومختلف.. للمزيد اضغط هنا.

مدرب الترجى: مباراة الأهلى هى الأهم فى الموسم

نبيل معلول

تحدث نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي عن أهمية مواجهة فريقه ضد الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.. للمزيد اضغط هنا.

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة

غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على القطاع إلى 30 شهيداً، مع دخوله اليوم الرابع.. للمزيد اضغط هنا.

كيف سيؤثر قرار إعفاء الذهب من الجمارك على سوقه؟ "خبراء يجيبون"

الذهب

في خطوة وصفها الكثيرون بالجريئة والتي جاءت بوقتها، قرر الدكتور مصطفى مدبولي إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا القيمة المضافة.. للمزيد اضغط هنا.

إيمان العاصى: عرض على أموال للكشف عن تفاصيل نهاية "جعفر العمدة"

إيمان العاصى

قالت الفنانة إيمان العاصي، إن عدد من أصدقائها قاموا بعمل رهانات حول تفاصيل الحلقات النهائية من مسلسل "جعفر العمدة".. للمزيد اضغط هنا.

"ملوك اللعبة".. كيف استقبل رواد السوشيال فوز مصر ببطولة العالم للإسكواش؟

ملوك اللعبة

حالة من السعادة والبهجة سيطرت على روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل المختلفة، بعد نجاح مصر في حصد لقب بطولة العالم للإسكواش.. للمزيد اضغط هنا.

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تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 12-5-2023

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