مدرب الترجي: مباراة الأهلي هى الأهم في الموسم

تحدث نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي عن أهمية مواجهة فريقه ضد الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي على ملعب "حمادي العقربي" في رادس ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال معلول في المؤتمر الصحفي "هذه المباراة هى الأهم في الموسم وعلى لاعبينا أن يكونوا أكثر ثقة في انفسهم، فعلى الرغم أنه كانت هناك سلبيات في المباريات الماضية لكن الإيجابيات كانت أكثر".

أضاف "نمتلك الروح والانضباط التكتيكي على الرغم من الغيابات التي عانينا منها في المباريات الأخيرة".

وتابع "الجميع يعلم جيدا أهمية مباراة الأهلي وبمشيئة الله سنقدم مباراة كبيرة".

وواصل "الهدف الأهم لنا في الموسم هو الفوز بدوري أبطال أفريقيا، ورغم خسارتنا المباراتين الأخيرتين في الدوري لكن لدي ثقة كبيرة في فريقي".

وأوضح "اللاعبون متحمسون لخوض هذه المباراة ويرغبون في تحقيق الانتصار، والأمر في النهاية لا يتعلق بالخصم الذي نواجهه لكننا نلعب في رادس ونرغب في الفوز".

وأتم "نشعر بالإحباط للعب بدون جماهيرنا لكن لدينا الروح للقتال والفوز بالمباراة".