الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إيمان العاصى: عرض على أموال للكشف عن تفاصيل نهاية "جعفر العمدة"

إيمان العاصى
إيمان العاصى

قالت الفنانة إيمان العاصي، إن عدد من أصدقائها قاموا بعمل رهانات حول تفاصيل الحلقات النهائية من مسلسل "جعفر العمدة".

وأضافت “العاصي”،  خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها عرض عليها أموالًا حتى تكشف عن تفاصيل نهاية مسلسل "جعفر العمدة"، مشيرة إلى أنها ابنتها ريتاج قامت بتصوير الحلقة 30 من المسلسل بعد تركها  السيناريو بغرفتها وهددتها بنشره لصديقاتها لتشوقهم لمعرفة النهاية.

تفاصيل موقف تعرضت له بالمستشفى

كما كشفت إيمان العاصي تفاصيل موقف تعرضت له بالمستشفى قائلة إنها كانت في المستشفى تزور شخصية لها وكانت تبكي ومنهارة قبل دخولها لغرفة العمليات، وأثناء توصية الطبيب عليها فاجئه بقوله إنه سيقوم بعمل ما تطلبه للمريضة، مضيفًا: "بس قوليلي هو سيف هايتقتل"، وأكدت أن السؤال أصابها بصدمة وفقدت الإحساس بالوجع والخوف.

ايمان العاصي جعفر العمدة تفاصيل الحلقات أموال المستشفى

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