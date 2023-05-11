"ملوك اللعبة".. كيف استقبل رواد السوشيال فوز مصر ببطولة العالم للإسكواش؟

حالة من السعادة والبهجة سيطرت على روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل المختلفة، بعد نجاح مصر في حصد لقب بطولة العالم للإسكواش.

جاء ذلك بعد تأهل الثنائى نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا، ونوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية، إلى المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" و"تويتر" بالإنجاز التاريخي غير المسبوق للاعبي ولاعبات رياضة الإسكواش.

وتفاعل حسان غالي من روّاد موقع التغريدات "تويتر" مع خبر ضمان مصر لبطولة العالم للسيدات والرجال في الاسكواش، قائلًا: " بصراحه ولاد تشرف بجد"، وكتب أحمد كمال: "لازم يتم إضافة اللعبة دي في المونديالات، حرام يكون فيه فيه العاب غريبة زي القوارب والتجديف ومافيش سكواش".

وبعث محمود سعد من خلال حسابه على تويتر برسالة تهئنة بعد الفوز قال فيها:"ألف مليون مبروك لمصر"، وعلّق حساب حمل اسم ميرو قائلًا: "الف مليون مبروك ياابطال"، وكتب عمرو النجار من مستخدمي موقع "تويتر" قائلًا: " الف مليون مبروك ياابطال".