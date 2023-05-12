الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على القطاع إلى 30 شهيداً، مع دخوله اليوم الرابع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "من بين الشهداء 6 أطفال و3 نساء، فيما أصيب 93 مواطناً منهم 32 طفلاً و17 سيدة".

يأتي ذلك في ظل تجدد القصف الإسرائيلي على عدة أهداف في مدن القطاع.

ففي مخيم النصيرات (وسط)، أفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول بوصول جثمان فلسطيني، قُتل جراء غارة إسرائيلية، إلى مستشفى شهداء الأقصى.

ونعت "كتائب أبو علي مصطفى" في بيان "شهيدها المقاتل في الوحدة الصاروخية عدي اللوح، الذي ارتقى بقصف إسرائيلي استهدفه غرب مخيم النصيرات".

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