الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسى يُحدد سعر بيع أوباميانج وبرشلونة يترقب

بيير إيمريك أوباميانج
بيير إيمريك أوباميانج

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل بيير إيمريك أوباميانج عن صفوف تشيلسي، في ظل رغبة نادي برشلونة الإسباني في استعادة خدمات اللاعب في الصيف المقبل.

تشيلسي يحدد سعر بيع أوباميانج

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي تشيلسي حدد سعر بيع بيير إيمريك أوباميانج في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة تشيلسي تريد الحصول على 4 أو 5 ملايين يورو على الأقل، مقابل الموافقة على رحيل "أوباميانج" في نهاية الموسم الحالي 2022-2023، تجنبًا من الوقوع تحت طائلة قانون اللعب المالي النظيف.

الأمر الذي قد يكون بمثابة أزمة لنادي برشلونة، الذي يعاني اقتصاديًا منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، بجانب معاناته من أزمة قوانين اللعب المالي النظيف وعدم قدرته على تسجيل اللاعبين، مثل جافي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن تشيلسي لا يُمانع رحيل أوباميانج، خاصة أنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

من جانبه، يُرحب المهاجم الجابوني، صاحب الـ33 عامًا، بفكرة العودة إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل.

يذكر أن أوباميانج قد انتقل إلى صفوف تشيلسي في صيف 2022 الماضي، قادمًا من برشلونة مقابل 12 مليون يورو.

ورحل "أوباميانج" عن صفوف برشلونة؛ بسبب أزمة الرواتب في الفريق، التي أجبرت النادي على بيع اللاعب، للاستفادة منه ماديًا.

ويُعد "أوباميانج" محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، مثل: ميلان وإنتر ميلان الإيطاليان، بالإضافة إلى برشلونة.

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