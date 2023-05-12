الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ليلة الامتحان.. مراجعة نهائية في مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي، غدًا السبت الموافق 5 من شهر مايو امتحان مادة الجغرافيا، وعليه ازداد البحث من الطلاب عن المراجعات في مادة الجغرافيا، وحرصًا من "الدستور" على  مصلحة الطلاب ننشر المراجعة النهائية فى مادة الجغرافيا للمعلم محمد حسين شعبان.

ونصح محمد حسين شعبان الطلاب بضرورة قراءة كافة المراجعة، والتركيز عند اختيار الإجابات والعمل على حل الأسئلة الصعبة أولًا ثم السهلة، كما يجب التذكر بشكل جيد وكبير قبل الذهاب للامتحان والتدرب على العديد من الأسئلة.

مراجعة مواد الصف الاول الثانوي 2023

المراجعة النهائية لمادة الجغرافية للصف الأول الثانوي: من هنـــــــــــــــا

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بالقاهرة للمواد المتبقية:

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11.30 صباحًا لمدة ساعتان ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الاثنين 22 مايو 2023: امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الأربعاء 24 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

- يوم الخميس 25 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري

جدول امتحان الثانوية العامة 2023 بالتفاصيل للأدبي والعلمي

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بالجيزة

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة الفلسفة لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ثلاث ساعات.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف.

مصلحة الطلاب المراجعة النهائية قراءة كافة المراجعة قبل الذهاب للامتحان امتحانات الصف الأول الثانوى امتحان مادة اللغة الأجنبية مراجعة مواد الصف الاول الثانوي 2023 جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

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