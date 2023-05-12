ليلة الامتحان.. مراجعة نهائية في مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي، غدًا السبت الموافق 5 من شهر مايو امتحان مادة الجغرافيا، وعليه ازداد البحث من الطلاب عن المراجعات في مادة الجغرافيا، وحرصًا من "الدستور" على مصلحة الطلاب ننشر المراجعة النهائية فى مادة الجغرافيا للمعلم محمد حسين شعبان.

ونصح محمد حسين شعبان الطلاب بضرورة قراءة كافة المراجعة، والتركيز عند اختيار الإجابات والعمل على حل الأسئلة الصعبة أولًا ثم السهلة، كما يجب التذكر بشكل جيد وكبير قبل الذهاب للامتحان والتدرب على العديد من الأسئلة.

مراجعة مواد الصف الاول الثانوي 2023

المراجعة النهائية لمادة الجغرافية للصف الأول الثانوي: من هنـــــــــــــــا

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بالقاهرة للمواد المتبقية:

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11.30 صباحًا لمدة ساعتان ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 22 مايو 2023: امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 24 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

- يوم الخميس 25 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بالجيزة

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة الفلسفة لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ثلاث ساعات.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف.