الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بإدارة صفحة إلكترونية للإتجار في العملات الأجنبية

متهم
متهم

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط متهم بإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي، للإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يستغلها فى تمكين المشتركين بها من تقديم عروض بين رواد الصفحة لبيع وشراء عملات أجنبية مختلفة بأسعار السوق الموازى مقابل عمولة يتحصل عليها عند إتمام الصفقة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل سكنه وضبط بحوزته هاتـف محمول وبفحصه فنيًا، تبين احتوائه على دلائل تفيد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم اعترف بممارسة النشاط المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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