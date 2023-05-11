التموين: قرار إعفاء الوافدين من جمارك الذهب سيؤدي لاستقرار السوق وثبات الأسعار

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن وزير التموين وجد أن هناك ارتفاعات قياسية وغير مبررة في أسعار الذهب، وكان ذلك نتيجة نقص المعروض وزيادة الطلب على الشراء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تم تقديم مقترح منذ حوالي أسبوعين، بإعفاء الوافدين بالمطارات والموانئ المصرية من جمارك ورسوم الذهب، وهو قرار جيد للغاية وسيكون له تأثير إيجابي كبير على سوق الذهب في مصر، لأنه سيؤدي إلى استقرار السوق وثبات الأسعار".

وتابع: "متوقع انخفاض من 50 إلى 100 جنيه للذهب ليس أكثر، لأن هناك طلب كبير على السبائك والجنيهات الذهب وأيضا المشغولات، وعلى الأقل سنستفاد من القرار بثبات السعر واستقراره".

وأردف: "أنصح الناس بشراء الذهب، بدون شك الذهب ملاذ آمن، وهو مخزن قيمة ليس للأفراد فقط بل للدول أيضا".