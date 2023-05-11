الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مفاجأة فى "حريق العمرانية".. قتل خاله وزوجته لسرقة 4 آلاف جنيه

حريق
حريق

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، مفاجأة بشأن حادث حريق شقة العمرانية، والذي أسفر عنه تفحم زوجين بداخل الشقة.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ومعاينة فرق الأدلة الجنائية، وتقرير الطب الشرعي، وجود شبهة جنائية في حادث حريق شقة العمرانية.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقة المجني عليه الأول، حيث دخل إلى الشقة وسرق 4 آلاف جنيه، ثم أجهز على خاله، البالغ من العمر 55 سنة، ثم أزهق روح زوجة خاله، البالغة من العمر 52 عاما.

وكشف تحريات الأجهزة الأمنية، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن قيام المتهم بإضرام النيران في الشقة التي تقع بمنطقة العمرانية، وذلك بعد انتهائه من إزهاق روح خاله وزوجته وسرقة المبلغ المالي حتى يهرب من فعلته وتخرج الجريمة بأنها حادث حريق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة أفاد بوقوع حادث حريق في شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وعلى الفور وجّه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة الأولية لأجهزة أمن الجيزة اندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة العمرانية في شارع أبوصابر، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وقد تفحمت محتويات الشقة ووفاة مسن وزوجته جراء الحادث، وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى استكمال الإجراءات القانونية.

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