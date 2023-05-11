الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتراح برلمانى بتدشين رحلات مدرسية للمعالم الأثرية خلال إجازة الصيف

فاطمة سليم
فاطمة سليم

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه للحكومة ممثلة في وزارات التربية والتعليم، السياحة والآثار، الثقافة، بشأن استغلال فترة الإجازة الصيفية بعمل رحلات لطلاب المدارس لبعض الأماكن الأثرية والمعالم الحضارية.

وقالت النائبة: "تزخر محافظات مصر كلها بالعديد من المعالم السياحية والأثرية، والمباني ذات التاريخ الحضاري والطراز المعماري الفريد، وجميعها شاهدة على حقب تاريخية هامة لمصر، وبعضها له دلالات يجب أن يعلمها الجميع".

وأشارت فاطمة سليم إلى أن استغلال فترة الإجازة الصيفية، ليكون من بين أنشطتها زيارة هذه المعالم داخل المحافظة في البداية وبأسعار رمزية يسهم في معرفة تاريخ وحضارة بلادهم.

وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا النشاط يسهم بشكل كبير في رفع وزيادة روح الانتماء لدى طلاب المدارس، فضلًا عن وجود رسائل إيجابية عن الذي تشهده مصر من نهضة تنموية وأنها استكمال لتاريخ حافل من الإنجازات.

وطالبت فاطمة سليم الجهات المعنية في هذا الشأن بتحديد المعالم الأثرية والحضارية في كل محافظة، وعمل برنامج زيارات بأسعار رمزية لطلاب المدارس بداية من الابتدائي وصولًا للجامعي على مدار فترة الإجازة الصيفية.

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