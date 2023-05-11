الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة الفلسطينية": 25 قتيلًا و76 مصابًا فى قطاع غزة منذ بداية التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة أعداد القتلى والمصابين منذ بداية التصعيد في قطاع غزة، مؤكدة أن هناك 25 قتيلًا و76 مصابًا في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيانٍ لها، إنّ حصيلة الشهداء ارتفعت في القطاع إلى 25 شهيدًا، وعدد الإصابات إلى أكثر من 76 بينها إصابات خطيرة، إذ  شهدت الساعات الأخيرة استمرار إطلاق دفعات من الصواريخ من غزة، وغارات للطيران الحربي الإسرائيلي فجر الخميس.

ووصلت بعض صواريخ المقاومة مساء أمس إلى تل أبيب، حيث سمع دوي عدة انفجارات في محيط المدينة، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات، حيث طال القصف الجوي الشقق السكنية والأراضي الزراعية والمساجد ومؤسسات حكومية عديدة في القطاع.

يذكر أن القناة الإسرائيلية السابعة قد كشفت، أمس الأربعاء، عن إطلاق عدة صواريخ آتية من قطاع غزة تجاه تل أبيب وتحديدًا في "رامات جان، وجفعات يايم"، مشيرة إلى أن هناك طائرة حربية قصفت صاروخين موقع شرق مدينة رفح جنوب القطاع وآخر شرق مدينة خان يونس وتحديدًا في غرب بلدة "بيت لاهيا" شمال القطاع.

غزة فلسطين التصعيد شهداء ومصابي غزة الصحة الفلسطينية

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