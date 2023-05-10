الإثنين.. معهد جوته الألماني يعرض فيلم "وداعًا لينين"

ينظم معهد جوته الألماني بالقاهرة، عرض فيلم "وداعًا لينين"، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

"وداعًا لينين- Good bye Lenin" هو فيلم روائي طويل، من إخراج فولفجانج بيكر، إنتاج ألماني عام 2003، والفيلم مزود بترجمة إلى العربية.

فيلم وداعًا لينين

وتدور أحداث الفيلم في البداية، في برلين (الشرقية) في خريف 1989، حيث ترقد والدة ألِكس كِرنِر في حالة غيبوبة بعد تعرضها لأزمة قلبية ويفوتها بالتالي حدث سقوط جدار برلين، إلا أنها حين تفيق في صيف 1990، يؤكد الطبيب أن أي إثارة قد تعرض حياتها للخطر.

لذا يجد ألِكس نفسه مجبرًا على أن يخفي عنها خبر انتهاء حكم حزب الوحدة الاشتراكي في ألمانيا، ويوهمها، هو وأصدقائه، أن جمهورية ألمانيا الديمقراطية لا تزال قائمة، إلا أن تلك الخدعة لا تستمر طويلًا ويصبح من المستحيل إخفاء الحقيقة أكثر من ذلك، ووفقًا لمعهد جوته: فإن أحداثه بها كوميديا ذكية تجسَّدت بالفيلم الألماني الأكثر نجاحًا لعام 2003.

ويأتي عرض الفيلم ضمن برنامج "أفلام لا تفقد بريقها" الذي يعرض كل إثنين فيلما ألمانيا كلاسيكيا، في شهر مايو الجاري.