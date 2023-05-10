الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المحامية مها أبو بكر تكشف عن أهمية صندوق "دعم الأسرة" للأرملة والأيتام

مها أبو بكر
مها أبو بكر

كشفت المحامية مها أبو بكر، أهمية صندوق "دعم الأسرة" للأرملة والأيتام، قائلة: "إن صندوق دعم الأسرة كان متواجد في الأساس، لكنه كان يعاني مشكلة فيما يتعلق بموارده، حيث كانت موارده محدودة، ويتم تمويله من قسائم الزواج والطلاق وشهادات الميلاد". 

وأضافت أبو بكر خلال لقاءها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أنه برغم زيادة  الرسوم على هذه الشهادات، إلا أنها غير قادرة على سد احتياجات الصندوق، لأن المشاكل في المجتمع المصري كبيرة ومتراكمة، وبالتالي نحن بحاجة لزيادة الموارد في حالة التصدي لها. 

وأوضحت، أن صندوق دعم الأسرة، لا يدعم فقط المشاكل المتعلقة بالشقاق والانفصال، لكنه يدعم الأرملة والأيتام أيضًا، معقبة: "لا يوجد أحد ضامن حياته". 

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