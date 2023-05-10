الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد قبل الدفع شهريًا

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن خلال البحث عبر موقع الأكثر شهرة "جوجل" عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ومعرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد، لمعرفة سعر الفاتورة قبل الدفع.

وسهلت الحكومة المصرية على المواطن في الشارع المصري طرق الاستعلام عن فواتير الكهرباء من عام  2023، لمعرفة قيمة المبلغ المراد دفعه للاستهلاك الشهري حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي تثبيت سعر شرائح الكهرباء حتى مطلع العام المالي الجديد 2023-2024 لرفع الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية.

ويرصد "الدستور"  كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، في سياق السطور التالية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية برقم العداد 

 

أولًا يمكن للمواطن المستعلم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر (من هنا).

يمكن للمواطن المستعلم إدخال رقم الهاتف الخاص بالعميل والمسجل عند الشركة القابضة للكهرباء واختيار الشركة التابع لها.

يمكن للمواطن المستعلم الضغطة على علامة (الاستعلام عن الفواتير ) وادخال رقم العداد واسم المشترك.

يمكن للمواطن المستعلم الضغط مرة أخرى بعد ادخال البيانات على كلمة الاستعلام.

 

ويمكن من خلال موقع وزارة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لكل من:

 

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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يُجدر الإشارة إلى أن شركات توزيع الكهرباء تساهم في تسهيل إجراءات الاستعلام والدفع الشهر لفواتير الاستهلاك عن كاهل المواطن المصري، لذا قدمت عدد من الخدمات الرقمية للمواطنين لعدم إهدار الوقت والجهد خاصة في ظل الثورة التكنولوجيا الهائلة التي تتمتع بها كافة بلاد العالم مؤخرا لحصول المواطنين على رفاهية في الخدمات المعيشية وفقًا للسياسة الدولة.

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