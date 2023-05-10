مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 27000 ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي اليوم الأربعاء، بلغ نحو 27 ألفا و200 ميجاوات.

وأشار المرصد في بيان إلى عدم خفض أي أحمال أمس الثلاثاء سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأضاف المرصد أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 27200 ميجاوات.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم، إلى أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.