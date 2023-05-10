رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل 2023 وآخر موعد للسداد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2023 قبل تحويل الهاتف إلى الاستقبال فقط، وحددت طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we بالرقم وطرق الدفع الإلكتروني للتيسير على عملائها.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

حررت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة الاستهلاك الربع سنوية في منتصف شهر إبريل الماضي، ومنحت العملاء فترة سماح لمدة شهر، بدون أي إجراءات على أن تنتهي المدة المحددة يوم 14 مايو 2023.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في منع المشتركين من إجراء المكالمات الهاتفية وتحويل الهاتف للاستقبال فقط لمدة شهر، بداية من يوم 15 مايو الجاري، وحتى 14 يونيو 2023.

وبعد انتهاء المهلة الأخيرة، تبدأ الشركة في قطع خدمة استقبال المكالمات والاتصال عن الممتنعين عن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2023 بداية من يوم 15 يونيو 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويستعرض لكم "الدستور" رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من وي عبر اتباع ما يلي من خطوات:-

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة من هنا.

إدخال كود المحافظة.

إدخال رقم التليفون

ستظهر فاتورة الاستهلاك.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2023

كما فعلت الشركة خدمة سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل 2023 إلكترونيًا للتيسير على عملائها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة من هنا.

إدخال كود المحافظة.

إدخال رقم التليفون.

الضغط على زر «أظهر الفواتير»

ضع «علامة صح» في مربع «اختر للسداد».

اضغط على زر «ادفع» الموجود أعلى الصفحة.

طرق دفع فواتير التليفون الأرضى

يمكن اختيار إحدى الطرق الآتية لدفع فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات: