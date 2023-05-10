الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل 2023 وآخر موعد للسداد

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2023 قبل تحويل الهاتف إلى الاستقبال فقط، وحددت طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we  بالرقم وطرق الدفع الإلكتروني للتيسير على عملائها.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

حررت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة الاستهلاك الربع سنوية في منتصف شهر إبريل الماضي، ومنحت العملاء فترة سماح لمدة شهر، بدون أي إجراءات على أن تنتهي المدة المحددة يوم 14 مايو 2023.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في منع المشتركين من إجراء المكالمات الهاتفية وتحويل الهاتف للاستقبال فقط لمدة شهر، بداية من يوم 15 مايو الجاري، وحتى 14 يونيو 2023.

وبعد انتهاء المهلة الأخيرة، تبدأ الشركة في قطع خدمة استقبال المكالمات والاتصال عن الممتنعين عن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2023 بداية من يوم 15 يونيو 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويستعرض لكم "الدستور" رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من وي عبر اتباع ما يلي من خطوات:-

  • الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة من هنا.
  • إدخال كود المحافظة.
  • إدخال رقم التليفون
  • ستظهر فاتورة الاستهلاك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر مايو 2023

استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 وطرق سدادها

رابط معرفة فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023 وخطوات الاستعلام

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2023

كما فعلت الشركة خدمة سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل 2023 إلكترونيًا للتيسير على عملائها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة من هنا.
  • إدخال كود المحافظة.
  • إدخال رقم التليفون.
  • الضغط على زر «أظهر الفواتير»
  • ضع «علامة صح» في مربع «اختر للسداد».
  • اضغط على زر «ادفع» الموجود أعلى الصفحة.

طرق دفع فواتير التليفون الأرضى

يمكن اختيار إحدى الطرق الآتية لدفع فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات:

  • البريد المصري
  • سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.
  • ماكينات ATM لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري.
  • خدمة فودافون كاش
  • خدمة فوري.
  • خدمة Bee.
  • خدمة سداد.
  • خدمة ممكن.
  • خدمة خدماتي.
  • خدمة مصاري
  • خدمة أمان.
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