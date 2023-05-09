الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 وطرق سدادها

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يسدد أصحاب فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر قيمة استهلاكهم لمنع قطع الخدمة عنهم، ووفرت الشركة المصرية للاتصالات عدة قنوات لسداد فاتورة التليفون الأرضي منها إلكتروني، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023 وطرق سدادها. 

استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يستطيع ملاك التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرابط الذي خصصته الشركة المصرية للاتصالات WE أو الضغط مباشرة على الرابط التالي: 

https://billing.te.eg/ar-EG ، وبعدها قم بإدخال كود المحافظة، ثم إدخال رقم التليفون، ثم الضغط على زر «أظهر الفواتير» فتظهر قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة شمال الدلتا وطرق سدادها

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو ٢٠٢٣

وكذلك يمكن للمستفيدين من خدمة التليفون الأرضي إجراء استعلام عن الفاتورة من خلال الاتصال من رقم التليفون الأرضي على رقم 19777.

تسديد فاتورة التليفون الأرضي 

تمنع الشركة المصرية للاتصالات العملاء غير مسددي فاتورة التليفون الأرضي  من إجراء مكالمات إذا لم يتم تسديد الفاتورة، وتسمح بالاستقبال فقط لمدة شهر من تاريخ إصدار الفاتورة وبعدها يتم قطع الخدمة.

ويستطيع أصحاب التليفون الأرضي تسديد فاتورة من خلال الذهاب إلى مقر الشركة المصرية للاتصالات الأقرب لك ، او من خلال البريد المصري،  ماكينات ATM لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري، خدمة فودافون كاش، خدمة فوري، خدمة Bee، خدمة سداد، خدمة ممكن، خدمة خدماتي، خدمة مصاري، خدمة أمان.

ويمكنك أيضًا تسديد فاتورة التليفون الأرضي أون لاين من  خلال موقع شركة المصرية للاتصالات أو الضغط على الرابط التالي https://billing.te.eg/ar-EG ، كتابة كود المحافظة ورقم التليفون ، وبعد ظهور قيمة فاتورة التليفون الأرضي ، ضع «علامة صح» في مربع «اختر للسداد»، اضغط على زر «ادفع» الموجود أعلي الصفحة.

وإذا أردت تسديد فاتورة التليفون الأرضي لرقم آخر قم بإضافة رقم تليفون آخر للسداد في حالة وجود أكثر من فاتورة، أدخل البريد الإلكتروني،  واكتب بيانات رقم الحساب ورقم التليفون وتاريخ الفاتورةوقيمة الفاتورة، ثم أخيرًا زر سدد، بعد الضغط على زر سدد سيطلب منك ادخال بيانات وسيلة السداد وهل هي البطاقة فيزا أو ماستر كارد ثم الضغط على زر «سدد».

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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا برقم العداد 2023

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